CFR Cluj, trasă în instanță de către un jucător: „Nu a fost luat niciodată în calcul de antrenor!” – Cine este fotbalistul revoltat!

Ibrahima Mbaye, jucătorul ghanez de 28 de ani, nu mai intră în planurile de viitor ale celor de la CFR Cluj.

Se pare că Giuseppe Accardi, impresarul fotbalistului, a declarat că îi va trage în instanță pe ardeleni din cauza felului în care s-au comportat cu clientul său.

„Când am semnat contractul eram fericiți, dar apoi nu l-au trecut pe listă!”

„Jucătorul nu este pe listă și nici nu se poate întoarce în România pentru că nu are permis de muncă.

(n.r. – despre Răzvan Zamfir) Mi-a zis doar minciuni. E un mincinos! Mai mult decât atât, jucătorul nici măcar nu și-a primit ultimele salarii. Și mai sunt și alți jucători în aceeași situație. Mbaye chiar le-a dat bani unor jucători africani pentru a-i ajuta.

După plecarea de la Bologna, Răzvan Zamfir a pus o mare presiune. Negociam cu niște echipe din SUA, dar, în cele din urmă, am fost convinși de aprecierea directorului sportiv și am acceptat. Când am semnat contractul eram fericiți, dar apoi nu l-au trecut pe listă.

Pe 17 decembrie, când se întorcea în Italia, a fost oprit la Biroul de Imigrări și i s-a spus că nu poate reveni în România pentru că nu are permis de muncă. Dar ce e și mai rău este altceva: nu a fost luat niciodată în calcul de antrenor.

Acum nu se poate întoarce în România, sunt niște probleme birocratice. Acum vom lua măsuri pe căi legale. Vom cere rezilierea contractului și despăgubiri. Am vorbit cu avocații. Ei nu l-au trecut pe listă, iar noi putem cere asta”, a declarat Giuseppe Accardi, pentru ”tuttomercatoweb.com”.