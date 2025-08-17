CFR – FC Botoșani! Dan Petrescu are nevoie de puncte

CFR 1907 Cluj – FC Botoșani are loc duminică, 17 august – ora 18.30

CFR Cluj a început sezonul cu o victorie acasă, 2-1 cu Unirea Slobozia, după care au urmat o remiză la Rapid și două înfrângeri pe teren propriu (0-2 cu FC Argeș, 2-3 cu Universitatea Craiova).

Clujenii au marcat cel puțin un gol în 20 dintre precedentele 21 de partide disputate din postura de gazde.

Moldovenii au un start bun de campionat, cu două victorii și două remize, singurul insucces fiind cel din ultima deplasare, 1-2 cu Rapid. Printre remarcații din tabăra botoșănenilor se află și Sebastian Mailat, care a contribuit la patru dintre cele nouă reușite ale echipei sale (trei goluri, un assist).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 30 de ori, de 15 ori s-au impus ardelenii, de opt ori au câștigat botoșănenii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate.

Întâia dispută a avut loc pe 21 iulie 2013, 0-0 pe „Municipalul” din Botoşani, partida consemnând şi debutul grupării moldave în SuperLiga României.

Primul din cele 15 succese izbutite de clujeni s-a înregistrat pe 15 decembrie 2013, CFR – FC Botoşani 3-1.

13 decembrie 2015, FC Botoşani – CFR Cluj 2-1: prima victorie izbutită de formaţia botoşăneană în duelurile directe (Ngadeu, I. Fulop / Lopez).

Cea mai mare diferenţă de scor: 16 aprilie 2016, CFR Cluj – FC Botoşani 6-0.

14 august 2022, CFR – FC Botoșani 0-1: a fost singurul succes reușit de moldoveni în cele 15 deplasări de pe terenul clujenilor, în rest au trei remize și 11 înfrângeri.

Cea mai recentă confruntare din Superliga României: 19 ianuarie 2025, FC Botoșani – CFR Cluj 1-1.