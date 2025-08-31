CFR – FCSB. Mandorlini a revenit în Gruia

CFR 1907 Cluj – FCSB are loc, duminică, 31 august – ora 21.30, se arată pe site-ul oficial al echipei.

CFR și FCSB nu au un început reușit de sezon, dar, trecând peste forma actuală, duelurile dintre acestea din ultimele două decenii au transformat confruntarea într-un veritabil derby al campionatului.

O victorie (2-1 cu Unirea Slobozia), o remiză (3-3 cu FC Botoșani) și două înfrângeri (0-2 cu FC Argeș, 2-3 cu Universitatea Craiova) au înregistrat ardelenii în acest sezon pe teren propriu.

2 august 2025, Dinamo – FCSB 4-3: a fost singura partidă pierdută de bucureșteni în ultimele 15 deplasări din SuperLigă, interval în care au mai înregistrat din postura de vizitatori opt succese și șase rezultate de egalitate.

Roș-albaștrii s-au impus în patru dintre precedentele 10 dispute directe din principala competiție internă, interval în care ardelenii și-au trecut în cont doar un succes, celelalte cinci jocuri încheindu-se la egalitate.

Ultimul duel fără gol marcat: 22 septembrie 2019, cu bucureştenii în postura de gazde.

Ultima victorie bifată de clujeni în fața proprilor fani: 29 august 2021, CFR Cluj – FCSB 4-1.

De reamintit că, FCSB și CFR au deschis stagiunea competițională 2025-2026 cu Supercupa României, pe 5 iulie 2025, când roș-albaștrii au câștigat cu 2-1 (Dennis Politic, Risto Radunovic / Alin Fică).