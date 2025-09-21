CFR – UTA. Meci cu istorie în fotbalul românesc

CFR Cluj – UTA Arad, duminică are loc pe 21 septembrie – ora 18.15, potrivit LPF.ro.

Clujenii au câștigat primul meci jucat acasă în campionatul curent, 2-1 cu Unirea Slobozia, după care au urmat pe teren propriu două înfrângeri și două remize.

O victorie au bifat arădenii în ediția actuală din postura de vizitatori, 2-1 cu Petrolul, în rest două rezultate de egalitate (1-1 cu U Cluj, 1-1 cu Dinamo) și o partidă pierdută (0-2 cu Rapid).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 32 de ori, de 14 ori au câștigat clujenii, de 11 ori s-au impus arădenii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate.

Primul joc a avut loc pe 24 august 1947, ITA – CFR 1-0, gol înscris de Ladislau Bonyhádi.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 12 iulie 1970, UTA – CFR 6-2. Trei dintre reuşitele arădenilor au purtat semnătura lui Otto Dembrovschi.

Cea mai mare diferenţă de scor: 14 aprilie 2007, CFR Cluj – UTA Arad 5-0.

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 10 februarie 2025, UTA Arad – CFR Cluj 1-4 (V. Costache / L. Munteanu – dublă, Fl. Poulolo – autogol, S. Rocha).