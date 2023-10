Charalambous a spus care a fost „cea mai mare problemă”, după meciul cu U Cluj

FCSB și U Cluj au remizat, scor 2-2, în runda cu numărul 11 din Superliga. Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, s-a arătat dezamăgit de rezultatul partidei.

„Nu e rezultatul pe care îl voiam. Am zis înaintea meciului că știm că va fi greu. Rezultatul nu e bun pentru noi.

Chiar dacă eram în avantaj în prima repriză, am simțit că nu suntem cei pe care îi știam.

Cea mai mare problemă e că nu am controlat jocul, nu am ținut de minge, ceea ce făceam în precedentele meciuri. În prima repriză ne-am deschis, am lăsat spații.

În partea a doua am încercat să corectăm asta, am fost mai compacți.

Nu am controlat jocul, nu am avut posesia, chiar dacă în repriza a doua am avut ocazii de a marca, am avut 2-3 șanse, iar când nu tranșezi soarta jocului există mereu posibilitatea să primești gol”, a declarat Elias Charalambous