Charalambous îi dă replica lui Becali și apără vestiarul: „Nu caut vinovați, pierdem împreună!”

Antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous, a reacționat ferm după înfrângerea echipei sale în fața celor de la Bologna, scor 1-2, într-un meci de Europa League. Tehnicianul cipriot a subliniat că jocul a fost compromis în primele zece minute și a respins ideea de a arăta cu degetul vreun jucător, cu referire specială la atacatul Adrian Șut.

În același timp, antrenorul a apărat prestația lui Adrian Șut, cel mai criticat jucător de patronul Gigi Becali după meci.

Pe lângă aspectele tactice, Charalambous a arătat și nemulțumiri legate de arbitraj, considerând că multe decizii au fost împotriva echipei sale.

„Meciul cu Bologna l-am pierdut în primele 10 minute. Ăsta este sentimentul meu acum. Am analizat-o pe Bologna, ştiam că îi place să facă pressing avansat şi să rişte. Din păcate, la acest nivel când faci o greşeală, plăteşti.

Bologna este o echipă care evoluează la cel mai înalt nivel. În finalul primei reprize şi în cea de-a doua ne-am creat câteva şanse de a marca. Schimbările pe care le-am făcut ne-au dat energie, am marcat şi apoi am riscat pentru a înscrie şi cel de-al doilea gol. După minutul 60 a fost un joc deschis, dar din păcate nu am reuşit să mai marcăm”, a afirmat el.

„Nu trebuie să îl învinovăţim pe Şut, nu contează numele. Suntem o echipă şi când pierdem, pierdem împreună. Nu sunt aici să învinovăţesc vreun jucător. Eu spun doar ca echipă ce ar fi trebuit să facem”, a adăugat tehnicianul cipriot.