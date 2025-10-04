„ChatGPT m-a costat doar 15 euro”: Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer

Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent.

Profesia de agent în fotbal este în pericol odată cu apariţia inteligenţei artificiale? Nu încă, dar recentul transfer al lui Demetri Mitchell la Leyton Orient, care s-a desfăşurat fără intermediari umani, ar putea da de gândit unora. Fostul jucător al Manchester United a primit în această vară o ofertă de la clubul londonez care evoluează în liga a treia din Anglia. Şi, în loc să apeleze la un reprezentant pentru a-i negocia contractul, el a folosit instrumentul de inteligenţă artificială ChatGPT.

O soluţie care, potrivit lui, i-a permis să economisească o sumă frumuşică. „Leyton Orient mi-a trimis o ofertă şi am folosit ChatGPT pentru a întreba cum să negociez şi ce să spun. Am spus: „Iată cât am câştigat sezonul trecut. Va trebui să mă mut la Londra. Cât va costa? Soţia mea va veni cu mine, împreună cu copilul nostru.” Aveam impresia că valorez puţin mai mult, dar nu voiam să spun: „Cred că merit asta”. Şi, cum nu am apelat la un agent, am ajuns să primesc o indemnizaţie de transfer în plus”, a declarat fundaşul stânga în vârstă de 28 de ani în podcastul „From My Left”.

Profesionist din 2017, Demetri Mitchell pare mulţumit de această nouă metodă de a-şi conduce cariera. „ChatGPT a fost cel mai bun agent pe care l-am avut vreodată în cariera mea. Comisionul este de 5%, ChatGPT mă costă 15 lire sterline pe lună”, a adăugat el, înainte de a insista asupra importanţei acestei economii pentru un jucător de nivelul său, destul de modest, chiar dacă a fost internaţional la categoria sub 20 de ani (a jucat un singur meci la Manchester United în trei sezoane).

„Oamenii cred că jucătorii sunt foarte bine plătiţi şi că suntem norocoşi. Dar există o mare diferenţă între un jucător profesionist care câştigă două sau trei mii de lire şi un medic care câştigă acelaşi salariu. Salariul unui medic este practic garantat până la vârsta de 65 de ani. Jucătorii din diviziile inferioare au, de obicei, contracte de unu sau doi ani. Să presupunem că câştigaţi trei mii de lire pe săptămână: deduci 45% şi trebuie să plăteşti 5% agentului. Primeşti doar jumătate. Înţelegeţi-mă bine, este un salariu bun, dar când ai un credit ipotecar şi o maşină de plătit, iar soţia ta nu poate lucra pentru că este departe de Manchester, cheltuielile sunt mari”, a concluzionat jucătorul din Manchester, vizibil încântat de descoperirea sa.