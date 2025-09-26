Chelsea a anunțat cât va lipsi Cole Palmer de pe gazon

Echipa engleză Chelsea a decis să-l lase pe atacantul Cole Palmer să se odihnească până la pauza internațională din octombrie pentru a evita ‘agravarea’ accidentării sale din zona inghinală, a declarat vineri antrenorul Enzo Maresca.

‘Am decis să-l protejăm pe Cole pentru ca accidentarea sa să nu se agraveze. Prin urmare, îl vom odihni pentru următoarele două sau trei săptămâni, probabil până la pauza internațională’, a declarat tehnicianul italian într-o conferință de presă.

Palmer, în vârstă de 23 de ani, a devenit arma ofensivă numărul unu a lui Chelsea de la sosirea sa în septembrie 2023 de la Manchester City.

În acest sezon, însă, mijlocașul ofensiv a fost afectat de probleme recurente la coapsă și în zona inghinală. Acest disconfort l-a forțat să iasă în minutul 21, weekendul trecut, împotriva lui Manchester United (înfrângere cu 2-1).

Cole Palmer a fost desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale a Cluburilor în acest an, în iulie, competiție care s-a încheiat cu victoria formației sale, care a învins în finală formația Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-0.

Palmer a fost recrutat de Chelsea înaintea sezonului 2023-2024, de la rivala Manchester City, în schimbul sumei de 40 de milioane de lire sterline, plus bonusuri. El a îmbrăcat de 11 ori tricoul selecționatei Angliei, pentru care a marcat două goluri.