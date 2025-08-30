Chelsea l-a transferat pe Garnacho de la Manchester United

Clubul Chelsea l-a transferat pe argentinianul Alejandro Garnacho de la Manchester United, jucătorul semnând un contract pe şapte ani, a anunţat sâmbătă gruparea din Premier League.

„Este un moment incredibil”, a spus fotbalistul

Transferul ar fi în valoare de 40 de milioane de lire sterline.

Valoarea de transfer a lui Garnacho, în vârstă de 21 de ani, este a patra în topul celor mai scumpe transferuri ale jucătorilor de la United, după Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku şi Angel di Maria.

„Este un moment incredibil pentru familia mea şi pentru mine să ne alăturăm acestui club extraordinar. Abia aştept să încep”, a declarat Garnacho.