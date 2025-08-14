Chelsea va împărţi o parte din bonusurile plătite jucătorilor pentru câştigarea Cupei Mondiale a Cluburilor cu familia lui Diogo Jota
Clubul Chelsea va împărţi o parte din bonusurile plătite jucătorilor pentru câştigarea Cupei Mondiale a Cluburilor cu familia lui Diogo Jota şi André Silva, care au murit într-un accident de maşină la începutul lunii iulie.
La o lună şi jumătate de la accidentul rutier care a curmat viaţa lui Diogo Jota şi André Silva în Spania, Chelsea se pregăteşte să facă o donaţie familiei fraţilor, potrivit The Athletic. Clubul şi jucătorii săi au fost de acord să distribuie jumătate din premiul total pentru triumful de la Cupa Mondială a Cluburilor, obţinut după victoria cu 3-0 în finala cu PSG.
Presa americană relatează că jucătorii implicaţi în competiţie vor împărţi 15,5 milioane de dolari (aproximativ 13,3 milioane de euro) şi că o sumă echivalentă va fi oferită familiei îndoliate.
O sculptură comemorativă va fi, de asemenea, construită din obiecte donate de fanii Reds în semn de omagiu pentru Jota. La reluarea Premier League, vineri, cu meciul Liverpool-Bournemouth de pe Anfield, va fi ţinut un minut de reculegere şi va fi expus un mozaic realizat de fanii Reds.