„Chiar dacă am 30 de ani, pot juca un tenis bun!”. Simona Halep are planuri mari la Australian Open

Sportiva din România așteaptă cu nerăbdare participarea la primul mare turneu din acest an, iar prestațiile jucătoarei în vârstă de 30 de ani au impresionat la scară largă!

Simona Halep este pe val în aceste momente, iar triumful de la Melbourne Summer Set 1 este primul semn al revenirii de formă a fostului lider mondial. Acum, pentru constănțeancă urmează duelul cu Magdalena French, primul de la Australian Open, însă românca este încrezătoare în propriile forțe și a anunțat că se simte pregătită din toate punctele de vedere.

„Nivelul de încredere e ridicat. Am muncit foarte mult înainte de a veni în Australia, am petrecut multe ore pe teren, mă simt pregătită fizic. Îmi doresc să fiu pregătită și din punct de vedere mintal pentru că este foarte important în astfel de situații, când te impui într-un turneu și apoi trebuie să evoluezi la unul mult mai important.

Îmi place energia publicului australian și mereu am simțit că trebuie să lupt un pic mai mult decât de obicei pentru a câștiga fiecare meci în parte. În 2018 am avut câteva partide deosebite, iar faptul că am reușit să le câștig m-au făcut mai puternică pe plan mintal și ca jucătoare.

Mă simt mereu bine aici, cu fiecare an care trece. Nu am mai avut niciun fel de restricții și parcă totul a revenit la normal. Sunt bucuroasă că sunt din nou la Melbourne. Chiar dacă am 30 de ani, cred că pot juca un tenis bun”, a spus ea.”, a spus Simona Halep, citată de GSP.ro.