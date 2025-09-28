Chile s-a calificat la Cupa Mondială de rugby din 2027

Foto: Profimedia
Echipa de rugby masculin a statului Chile s-a calificat, sâmbătă, pentru Cupa Mondială de rugby din 2027 din Australia, graţie victoriei împotriva naţionalei din Samoa, a doua calificare din istoria sa după Cupa Mondială din 2023 din Franţa.

Chilienii au câştigat meciul retur al barajului (31-12), după ce au terminat la egalitate în meciul tur (32-32).

Samoa, care a participat la toate ediţiile din 1991, păstrează o ultimă speranţă, deoarece va participa la un turneu de calificare, care va avea loc la Dubai în perioada 8-18 noiembrie. Acest turneu, care va oferi câştigătorului ultimul bilet pentru Cupa Mondială, va reuni patru echipe eliminate din calificările de pe diferite continente: Belgia, Namibia şi Paraguay sau Brazilia, care se vor înfrunta la începutul lunii octombrie.
Cupa Mondială din 2027 va reuni 24 de echipe, faţă de 20, cum a fost cazul începând cu Cupa Mondială din 1999, împărţite în şase grupe de câte patru.

Până în prezent, s-au calificat 23 de echipe: Franţa, Noua Zeelandă, Italia, Irlanda, Africa de Sud, Scoţia, Ţara Galilor, Fiji, Australia, Anglia, Argentina, Japonia, Georgia, Spania, Portugalia, România, Hong Kong, Zimbabwe, Tonga, Uruguay, Canada, Statele Unite şi Chile.

