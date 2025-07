Chindia a semnat un parteneriat cu Barcelona

Președintele clubului de fotbal de ligă secundă Chindia Târgoviște, Marius Pavel, a anunțat, miercuri, într-o conferință de presă, semnarea unui parteneriat cu FC Barcelona, care presupune posibilitatea aducerii unui jucător de la echipa a doua a clubului catalan la formația dâmbovițeană.

‘În urmă cu câteva zile am semnat la Barcelona, împreună cu prim-vicepreședintele clubului FC Barcelona, un parteneriat istoric între clubul Chindia Târgoviște și FC Barcelona. Ziua de astăzi devine istorică, atât pentru dâmbovițeni, cât și pentru lumea fotbalistică. Parteneriatul constă în stabilirea unei strategii de dezvoltare a clubului Chindia Târgoviște, implementarea metodelor de antrenament ale clubului catalan, vizite anuale ale staffului clubului FC Barcelona în România, pentru evaluare și urmărire indicatorilor. De asemenea, stafful de la Chindia va avea deplasări periodice la Barcelona pentru schimb de experiență. Și totodată vom avea și doi-trei tineri care vor face deplasarea la Barcelona pentru anumite sesiuni de antrenament cu stafful catalan. Este foarte important că vom avea acces la baza de scouting și suport în aducerea unui jucător de valoare monitorizat de clubul catalan, sau un jucător care activează în cadrul clubului Barcelona la echipa de tineret sau la Barca B’, a declarat Pavel.

Acesta a precizat că există posibilitatea ca anul viitor, când noua arenă din Târgoviște va fi inaugurată, Chindia să joace un amical cu echipa a doua a clubului FC Barcelona.

‘Primul pas a fost făcut prin aducerea lui Cristian Toncheff pe poziția de director tehnic în cadrul clubului. Iar el nu va fi singurul relocat de partener în cadrul clubului nostru. Pentru Chindia Târgoviște reprezintă o rampă de lansare. Nu aducem jucători doar de dragul de a aduce. Dar se va întâmpla cu siguranță în viitor să aducem unul sau doi jucători de la ei. Am discutat posibilitatea de a juca un amical cu ei, cel mai probabil se va întâmpla anul viitor, când se va inaugura în noul stadion din Târgoviște, Dâmbovița Arena. Atunci vom încerca să facem inaugurarea cu un meci amical cu Barca B’, a completat oficialul formației dâmbovițene.

Întrebat dacă echipa Chindia Târgoviște are ca obiectiv promovarea în acest sezon în Superliga, Pavel a spus: ‘Am anunțat că ne dorim reconstrucție. Este un proiect pe termen lung, am adus câțiva jucători cu experiență, dar am adus și destul de mulți tineri. Încercăm să creăm un mix. Anul acesta am anunțat că ne dorim o reconstrucție, bineînțeles nu ne mai dorim să fim în situația de anul trecut, dar, cu siguranță dacă vom fi acolo sus nu ne vom da la o parte. Trebuie să avem răbdare, să fim sprijiniți de toți dâmbovițenii, pentru că este un proiect pe termen lung și e nevoie să începem cu dreptul’.

Fostul internațional Florin Răducioiu, președinte de imagine al Barca Academy România, patronată de Marius Pavel, a afirmat că gruparea dâmbovițeană a pornit pe un drum bun.

‘Mă bucur enorm pentru această colaborare a Chindiei cu Barcelona. Vorbim despre o echipă care până acum a fost în anonimat și acum are o imagine diferită. Acest parteneriat cu un club legendar, care îți dă posibilitatea să înveți lucruri de la oameni mai bun ca tine, este un lucru extraordinar. Este clar că sunt multe lucruri de făcut, dar este o nouă viziune. Nu va fi simplu pentru Chindia, dar eu cred că a pornit pe un drum foarte bun. E pe mâini bune Chindia și cu ajutorul orașului, primăriei, lucrurile pot merge într-o direcție bună’, a spus Răducioiu.

Argentinianul Cristian Toncheff, noul director tehnic al Chindiei Târgoviște, speră să poată găsi în România următorul Hagi sau Popescu, jucători care au evoluat la FC Barcelona.

‘Este o bună oportunitate pentru mine să implementăm metodologia de lucru la acest club. Face parte dintr-un vis de-al meu să găsesc în România, nu un Yamal, dar poate următorul Hagi sau Popescu, jucători care au evoluat la Barcelona. Trebuie să lucrăm cu jucătorii, să le dăm metodologia și uneltele pentru a descoperi fotbalul. Este o generație nouă de fotbaliști, sunt total diferiți față de generațiile anterioare’, a declarat Toncheff.

Echipa de fotbal Chindia Târgoviște a reușit în acest an menținerea în Liga a II-a, după ce a câștigat barajul cu CSC Dumbrăvița.