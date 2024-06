Chipciu a dat cărțile pe față-De ce nu a mai ajuns la FCSB: „Nu am vrut să mai profit!”

Alexandru Chipciu a fost dorit insistent de FCSB în această vară. Experimentatul jucător a rămas în cele din urmă la formația pregătită de Neluțu Sabău, U Cluj.

Recent, fotbalistul a explicat ce a condus la nerealizarea mutării la campioana României. Iată ce a spus despre transfer.

„Nu am vrut să mai profit!”

„Când am decis să vin aici (n.r. la studio Euro 2024 de la Pro TV), mă gândeam că voi fi mai aproape de București. Am discutat, s-a închis treaba asta și nu am vrut să mai profit, să fac niște jocuri și să apar prin ziar. Da, am fost aproape să mă întorc la București, la FCSB, cred că s-au și explicat lucrurile în presă.

Nu se dădeau bani pentru transfer și era imposibil să se facă. În același timp, clar și eu m-am simțit bine acolo (n.r. la Cluj) și mă simt bine. Asta a fost”, a mărturisit Alexandru Chipciu, pentru PRO TV.