Chipciu a revenit asupra conflictului cu CSA Steaua: „Antrenorul lor a fost jucător la FCSB!”

Alexandru Chipciu s-a duelat cu fanii celor de la CSA Steaua în toamna acestui an. Jucătorul de 34 de ani a revenit asupra conflictului, după ce acuzase clubul din Liga 2 că are „echipamentul fake”.

Experimentatul mijlocaș a recunoscut că a exagerat, dar că va începe un proces împotriva acestora. Iată ce a mărturisit.

„Antrenorul lor a fost jucător la FCSB!”

„Nu aș spune că regret. Am exagerat și eu, clar. Dar sincer.. echipamentul, eu știam că nu e fake, dar design-ul în sine, nu mi-a dat impresia… Cred că am fost dezamăgit de reacția peluzei. Accept să mă înjure unii de mamă, de soție. Dar acolo m-a dezamăgit, și CSA, și FCSB au o legătură una cu alta. Antrenorul CSA-ului e fost jucător la FCSB, oamenii din conducere.

Dacă a fost un furt, nu ai cum să-i angajezi pe ăia care au fost la FCSB. Am fost în Peluza Sud când eram pe la Brăila, nu mă așteptam niciodată să mă jignească, să mă facă sclav. Pe fondul ăsta m-am enervat. Ceea ce se întâmplă acum e ceva atipic. O să încep și eu un proces, eu am plătit pentru ceea ce am spus”, a spus Alex Chipciu, pentru Sport.ro.