Chipciu recunoaște: ”Cam urât!”

După egalul „alb” cu Rapid, căpitanul „Șepcilor roșii” și singurul integralist de până acum din tabăra Universității, în acest sezon, Alexandru Chipciu, a analizat partida și a clasificat rezultatul în urma jocului prestat de ambele formații, se arată pe site-ul oficial al celor de la ”U” Cluj.

„A fost un meci închis, cam urât pentru telespectatori și spectatori, dar un rezultat just. În prima repriză ei au avut o ocazie mare, dar apoi și noi am avut bară (la lovitura liberă executată de Bota în minutul 86-n.n.). Au avut și în a doua repriză o ocazie, însă am avut și noi câteva situații, mai ales șutul lui Simion (din minutul 35-n.n.), dar per total a fost un rezultat echitabil. Chiar dacă am avut o posesie superioară în prima repriză, nu garantează neapărat victoria dacă ai posesie. Câteodată fotbalul devine tacticizat: ei nu vor să iasă așa mult la joc, știind că noi suntem buni cu posesia în centru, iar noi, dacă atacăm prea mult, avem probleme, pentru că au o echipă foarte bună de contraatac. Au marcat foarte multe goluri pe contraatac, au și viteză cu Petrilă și Dobre și cumva am fost reținuți și noi, și ei.

E păcat, pentru că trebuia să luăm trei puncte. Jucam acasă, nu am prea luat puncte acasă, dar trebuie să ne și mulțumim (cu egalul-n.n.), pentru că la meciul cu Dinamo cam tot așa a fost și ne-au prins și au dat un gol în ultimele minute. Atunci „am plâns”, astăzi suntem așa, pe la jumătate, ca stare. A doua repriză am încercat să jucăm cu extreme, a fost lovitura aceea liberă, dar puține ocazii. Probabil lor le-a convenit mai mult egalul, pentru că sunt neînvinși, sunt acolo, pe primele locuri. Pentru noi era mai important să câștigăm”, a spus Alex Chipciu.