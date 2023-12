Chipciu, savuros după o nouă victorie a lui ”U” Cluj: ”Nu trebuie să credem că suntem Barcelona!”

Universitatea Cluj a învins, luni seară, în deplasare, scor 1-0, pe Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Superligă.

La finalul meciului, Chipciu oferit mai multe declarații.

Jucătorul de la ”U” Cluj susține că echipa lui trebuie să rămână cu picioarele pe pământ.

”Mi-a plăcut mereu să joc contra lui Dinamo. Sunt stelist înfocat de mic, era ura asta. Dar în același timp, acum, cu maturitatea pe care cred că o am, îi respect, Dinamo e un club mare. Suporterii sunt înfrățiți, nu e rivalitatea de la FCSB-Dinamo sau Steaua-Dinamo, dar pentru noi e o victorie colosală.

E fantastic, nu se gândea nici cel mai optimist suporter că vom fi așa sus în clasament. Mă așteptam să fie un meci greu, Dinamo era o echipă în suferință, era una dintre ultimele șanse pentru ei. Am câștigat cu multă șansă, am marcat repede și ne-am apărat și am încercat să profităm de contraatacuri.

Pe terenul ăsta e greu să joci fotbal. Am scos o victorie mare și ne așteaptă două meciuri grele, cu Oțelul și CFR. Știm că avem de muncit, dar așa e în viață și în fotbal. Ne propunem încontinuu lucruri cât mai mari. Ne onorează poziția din clasament, avem experiență, nu trebuie să credem că suntem Barcelona. Trebuie să facem suporterii fericiți”, a spus Chipciu.