Chipciu, sincer după egalul cu FCSB: ”E vorba de respectul pentru colegi!”

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia U Cluj, în ultimul meci al etapei a 11-a din Superligă.

La finalul meciului, Chipciu a oferit mai multe declarații.

El susține că își respectă foștii colegi.

”Nu e vorba de bucurat, e vorba de respectul pentru colegi. E enervat pentru toți să apar. Trebuie să facem cumva. A fost un meci frumos, cu multe ocazii. Sentimentul e plăcut pentru că am fost acolo. Tindem să progresăm de la meci la meci. În a doua repriză trebuia să riscăm mult. Și noi puteam, dar și ei. E foarte bine pentru fotbalul românesc. E un punct foarte mare. Nu trebuie să urmărim doar rezultatul. Progresăm de la meci la meci. Trebuie să facem și acasă.

Ceea ce am declarat nu e ca să fiu primit în vreun fel. Iubesc oamenii de aici. Am primit mesaje că sunt pro nu știu cine. Mi s-a părut deplasat să mă faci sclav sau mizerie. E puțin cam mult ținând cont de faptul că am fost la meciuri alături de ei. Și eu am fost deplasat. Cam asta e. Îmi cer scuze pentru jucători. Am încheiat, le doresc succes și lor, dar și celor de la FCSB. Cu Pinti și cu Chiricheș petrec multe zile. Am avut un sentiment că o să fie egal. Am fost la cafea cu soțiile și le-am zis că eu cred că va fi un egal.”, a declarat Alex Chipciu la finalul meciului.