Chiricheș ar putea juca la altă echipă din Superligă

Giovanni Becali nu crede că FCSB va fi ultima echipă pentru care Vlad Chiricheş va evolua în cariera sa de fotbalist profesionist. Impresarul este de părere că acesta îşi va găsi mai mult ca sigur un alt club în SuperLiga.

„Chiricheş e un băiat care nu bagă în seamă. Poate pleacă la altă echipă. Eu cred că sunt echipe care au nevoie de Chiricheş. La noi în ţară sunt echipe care au nevoie.

Chiricheş poate să meargă şi la Sibiu. Poate să meargă şi la Arad. Cine nu l-ar lua pe Chiricheş? Nu ştiu dacă CFR l-ar lua, dar sunt echipe în afara celor 4-5. Chiricheş poate juca fără probleme încă un an-doi la o echipă de pe locurile 5, 6, 7, 8”, a spus Ioan Becali, la fanatik.ro.