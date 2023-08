Chiricheș, despre stadionul din Ghencea: Parcă și-a pierdut din spiritul de altădată

Vlad Chiricheș a jucat toate minutele în meciul câștigat de FCSB împotriva celor de la FCSB, scor 1-0. Căpitanul României și-a adus aminte și de meciurile pe care le-a jucat pe vechiul stadion din Ghencea și a împărtășit cum i se pare noua arenă.

„Vreau să le mulţumesc suporterilor prezenţi la acet meci, a fost o atmosferă incredibilă şi ne-am simţit cu adevărat acasă. A fost un eveniment frumos, de unde nu trebuia să lipseşti. E un stadion nou, poate şi-a pierdut din spiritul de altădată acest stadion şi sperăm să mai avem ocazia să jucăm şi altă dată aici.

Eu cred că am controlat acest meci, au avut şi ei ocazii, dar nu ceva extraordinar. Eu am jucat 90 de minute, e clar un pas înainte pentru mine, după două luni în care nu am jucat, am evoluat câte o repriză în ultimele două meciuri, e bine că intru în ritm, iar asta mă ajută.

E clar că am nevoie să ma recuperez şi sper să prind mai mult ritm. E un start de sezon foarte bun, ne dorim să continuăm aşa, avem încredere, avem plăcerea de a juca, iar victoriile îţi dau moral pentru următoarele partide” , a declarat Vlad Chiricheş.