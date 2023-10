Chițu, la pământ după egalul cu Hermannstadt: „În ultimul timp am jucat foarte prost!”

FCU Craiova a remizat cu Hermannstadt (1-1). Aurelian Chițu, golgheterul echipei din Bănie, a reacționat după meci.

Atacantul de 32 de ani este dezamăgit de prestația oltenilor. Iată ce a spus despre jocul făcut de formația sa.

„În ultimul timp am jucat foarte prost!”

„Un meci foarte prost, cu multe pase înapoi, nu știu ce se întâmplă cu noi, e o perioadă foarte grea pe care nu putem să o depășim. Poate ne va ajuta pauza asta să ne punem ordine în gânduri. Nu poți avea ocazii când joci numai înapoi. Ne-am pierdut încrederea, suntem prea relaxați. Jucăm de parcă suntem prea buni și câștigăm de la sine.

Urcam pe locul 5 dacă am fi câștigat. Din păcate, am dat cu piciorul. În ultimul timp am jucat foarte prost. Jucăm un fotbal prost, constant. Era mai bine cu mai mulți fani în tribună, dar nu asta e problema, jocul nostru e problema”, a fost mărturisit Aurelian Chiţu, după remiza cu Hermannstadt.