Chivu este exigent și după o victorie cu 3-0 în Liga Campionilor: „E mereu loc de mai bine! Sunt principiile noastre”

Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, românul Cristian Chivu, a declarat, marți seara, după meciul câștigat cu Slavia Praga (3-0), în Liga Campionilor, că trei goluri înscrise într-o partidă din Champions League „nu sunt puține”.

„Există o dorință de a juca mai atent”, a recunoscut tehnicianul

Fostul internațional român a explicat că „există o dorință de a apăra mai bine careul”.

„Sunt mulțumit că nu am primit gol. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să fim lucizi, nu e ușor niciodată să marchezi în Champions League, iar trei goluri nu sunt puține. Mi-a plăcut atenția cu care am jucat tot meciul și că nu am primit gol”, a spus Chivu, citat de presa italiană.

„E mereu loc de mai bine, vor veni și meciuri în care calitatea adversarilor va face ca mingea să intre în poartă. Însă, există o dorință de a juca mai atent, sunt detalii care dau naștere unei organizări defensive de calitate. Toți jucătorii sunt aflați în acest mod de sacrificiu și de dedicare, iar asta îmi place, pentru că este vorba de mândria lor de a nu primi goluri”, a subliniat tehnicianul român.

Chivu a comentat și primul gol marcat de Lautaro Martinez, după un presing la portar: „Sunt principiile noastre, să presăm adversarul și să luăm mingea. În seara asta (marți, n. red.) ne-a ieșit, deoarece portarul a pierdut-o, însă meritul lui sunt cei 25 de metri de sprint pentru a-l pune în dificultate, la fel cum face și Thuram sau Pio (Esposito). Lucrul important este să încercăm să punem adversarul în dificultate”.

Al doilea succes în acest sezon de Champions League pentru finalista de anul trecut

Antrenorul lui Inter a dezvăluit că Davide Frattesi nu a jucat deoarece avea probleme la stomac, iar Marcus Thuram a ieșit cu crampe musculare.

„Suntem o echipă care e conștientă de ceea ce reprezintă Champions League, care are o anumită maturitate și experiență. E o competiție importantă, iar azi Inter a tratat-o ca atare și a obținut victoria. Sunt fericit pentru echilibrul pe care l-am găsit, dar e mereu loc de mai bine. Băieții s-au arătat mereu deciși să facă un sezon important. Suntem în septembrie (marți 30 septembrie, n. red.) și e încă devreme să emitem judecăți, dar văzându-i cum lucrează, atitudinea lor, îmi place ce văd”, a concluzionat Chivu.

Inter, finalista ediției trecute, a obținut al doilea său succes în acest sezon de Champions League, 3-0 cu Slavia Praga, pe San Siro, prin dubla lui Lautaro Martinez și golul lui Denzel Dumfries.