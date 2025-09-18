Chivu îl tachinează pe Marcus Thuram: Nu este genul lui să înscrie două goluri cu capul

Antrenorul Cristian Chivu l-a lăudat pe atacantul formaţiei sale, Inter Milano, după meciul cu Ajax Amsterdam, scor 2-0, dar l-a şi tachinat pe seama faptului că a marcat cele două goluri ale victoriei cu capul.

Întrebat despre performanţa lui Marcus Thuram, după ce l-a lăudat îndelung pe tânărul Pio Esposito (20 de ani), Cristian Chivu l-a tachinat pe atacantul său, ales jucătorul meciului. „Nu este genul lui să înscrie două goluri cu capul”, a spus Chivu zâmbind. „Ne antrenăm la corneruri, pentru că este un element important al jocului. Trebuie să profităm de calitatea jucătorilor. Calitatea jucătorului care le execută (Çalhanoglu) şi înălţimea lui Marcus Thuram”, a concluzionat Chivu.

Cristian Chivu, care s-a întors la clubul la care a jucat între 1999 şi 2003, a câştigat fără ezitare cu Inter, lansând campania europeană a finalistei din sezonul trecut.

„Am dat dovadă de multă maturitate”, a zâmbit antrenorul Interului Milano în cadrul conferinţei de presă. „Pe parcursul meciului, echipa a jucat în jumătatea de teren a Ajaxului, neutralizându-le punctele forte şi fără a se pune niciodată în dificultate”, a analizat antrenorul. „Asta este Inter: o echipă cu experienţă, personalitate şi dorinţa de a se răscumpăra după o perioadă dificilă. Trebuie să le aducem un omagiu acestor băieţi excepţionali”, a continuat el.