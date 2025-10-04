Chivu le transmite un avertisment dur jucătorilor de la Inter ănaintea meciului cu Cremonese: „Nimeni nu trebuie să simtă asta!”

Cristi Chivu a transmis un mesaj clar jucătorilor lui Inter înainte de meciul cu Cremonese, subliniind că nimeni nu trebuie să se simtă sigur în echipă și că fiecare trebuie să lupte pentru locul său.

Chivu s-a arătat mulțumit de evoluția recentă a formației milaneze, care a primit doar un gol în ultimele patru meciuri, după înfrângerea cu Juventus. Tehnicianul român a evidențiat progresul defensiv și creșterea agresivității în atac, unde Inter a înscris nouă goluri în aceeași perioadă.

Antrenorul a insistat asupra necesității ca jucătorii să rămână motivați și să nu se complacă, indiferent de rolul lor în echipă. Această abordare se aplică și postului de portar, unde alternanța dintre Yann Sommer și Josep Martinez nu urmează o logică pe competiții, ci este bazată exclusiv pe formă.

„Am găsit un echilibru. Asta mă bucură cel mai tare. Atacăm mai mult și primim mai puține goluri. Cel mai important lucru din fotbal este să nu primești goluri. Dacă putem face asta, înseamnă că suntem o echipă organizată.

Este adevărat, echipa e mai vibrantă, chiar dacă se antrenează mai puțin din cauza numărului de meciuri. Avem un staff care cunoaște problema. Ce e important este să ridicăm cota ca să câștigăm.

(n.r. situația portarului) Pe cine văd că e în cea mai bună formă va juca. Nu există o chestie precum portar pentru campionat și altul pentru Champions League. Jucătorii mei trebuie să își câștige locul de fiecare dată. Nimeni nu trebuie să se simtă sigur, este esențial să lăsăm egourile la o parte pentru binele echipei”, a spus tehnicianul român, potrivit gazzetta.it.