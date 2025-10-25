Chivu și-a tocat jucătorii după Napoli – Inter 3-1: „Am irosit energia certându-ne cu banca lor de rezerve”

Echipa italiană Napoli a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în etapa a opta din Serie A.

„Ar fi trebuit să rămânem concentrați”, a transmis tehnicianul

După alte trei minute a primit şi Inter penalti, iar Hakan Calhanoglu a înscris. Anguissa a stabilit scorul final în minutul 66, după o acţiune personală şi Napoli s-a impus cu 3-1, în urma unui meci slab făcut de echipa lui Cristian Chivu.

„Vreau să vorbesc despre fotbal, despre lucrurile bune pe care jucătorii noștri le-au făcut pentru a rămâne în joc.

Am lovit bara de două ori, am fost conduși în ciuda reacției noastre, iar în repriza a doua ne-am pierdut puțin echilibrul, primind golul de 0-2, dar am reușit să revenim în joc cu penalty-ul.

După aceea, am irosit energia certându-ne cu banca lor de rezerve și nu am găsit niciodată calmul necesar pentru a întoarce jocul.

E o risipă de energie, ar fi trebuit să rămânem concentrați. La al doilea gol, am fost luați prin surprindere de o minge aruncată de Spinazzola, apoi am reacționat târziu, iar al treilea gol a fost consecința lipsei noastre de claritate”, a spus Cristi Chivu.