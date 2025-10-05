Chivu surprinde după a cincea victorie la rând cu Inter: „Perfecțiunea nu există! Încercăm să ne distrăm”

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristi Chivu, a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, de formaţia Cremonese, în etapa a şasea din Serie A.

Formația din Milano a urcat pe primul loc în campionat

Lautaro Martinez a deschis scorul în minutul 6, iar Akanji a avut un gol anulat în minutul 13, dar Inter nu a intrat la pauză cu avantaj minim, pentru că Ange-Yoan Bonny a majorat scorul în minutul 38.

Dimarco şi Barella su dus rezultatul de pe tabelă la 4-0, cu golurile marcate în minutele 55 şi 57, iar elevii lui Chivu au redus turaţia. Oaspeţii au înscris prin Bonazzoli golul de onoare, în minutul 87, şi Inter Milano – Cremonese s-a încheiat 4-1.

„Îmi asum meritul pentru ceea ce am făcut: ne-am distrat, am fost agresivi, organizați și am contraatacat bine. Am marcat sub o presiune de calitate. E păcat doar că am primit gol. Mă bucur pentru echipă, care muncește din greu pentru a-și atinge obiectivele.

Încă ne putem îmbunătăți, dar trebuie să fim mulțumiți și conștienți de ceea ce facem. Dăm dovadă de consecvență și găsim fericire și pasiune în a face lucrurile.

M-am bucurat să văd echipa jucând bine. Perfecțiunea nu există și nu o căutăm. În schimb, încercăm să facem lucrurile bine, să ne distrăm și să le creăm probleme adversarilor.

Astăzi am făcut câte puțin din toate, dar ca antrenor, trebuie întotdeauna să găsesc ceva de spus echipei. Mă bucur pentru Bonny, a avut o prestație bună.

Îi avem pe el și pe Pio, care sunt tineri, și împreună cu încă doi jucători experimentați, își aduc contribuția. Grupul este fericit de sosirea lor.

Dumfries are dreptate să fie supărat. Când cineva iese din teren, așa ar trebui să fie, pentru că înseamnă că îi pasă. Denzel este o persoană bună. Nu mi-a spus nimic. Este un jucător foarte important pentru noi și sunt mulțumit de ceea ce face”, a spus Chivu, potrivit site-ului oficial al grupării.

Inter îşi continuă seria de victorii consecutive în toate competiţiile, ajungând la cinci. În campionat, echipa lui Chivu este, deocamdată, pe primul loc, cu 12 puncte. Cremonese are 9 puncte şi e pe locul 8.