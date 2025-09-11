Christian Eriksen a semnat cu noua echipă

El a suferit un stop cardiac în meciul de deschidere al echipei sale la EURO 2020 împotriva Finlandei, dar s-a recuperat remarcabil şi a continuat să reprezinte naţionala în mod regulat.

Eriksen are o vastă experienţă şi la nivel de club, cu 310 apariţii în Premier League engleză (înregistrând 55 de goluri şi 81 de pase decisive), 43 în Serie A italiană şi 53 în Liga Campionilor UEFA. După ce s-a alăturat echipei olandeze Ajax în 2009/10, şi-a petrecut o mare parte din carieră la Tottenham Hotspur între 2013 şi 2020, înainte de a juca la Inter Milano, Brentford şi Manchester United.

Colecţia de trofee a lui Eriksen include trei titluri olandeze cu Ajax (2011, 2012 şi 2013), un titlu în Serie A cu Inter (2021), precum şi o Cupă a Ligii Engleze (2023) şi o Cupă FA (2024) cu Manchester United.

De asemenea, a fost votat de mai multe ori fotbalistul anului în Danemarca.