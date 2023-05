Christian Eriksen, doi ani de când s-a prăbuşit pe teren. Ce a învăţat fotbalistul danez

La 12 iunie 2021, danezul Christian Eriksen s-a prăbuşit în colţul terenului în timpul unui meci de la Campionatul European cu Finlanda. În timp ce coechipierii săi îl înconjurau, braţ la braţ, protejându-l de ochii lumii, medicii au început să lucreze pentru a-i salva viaţa mijlocaşului, scrie CNN.

„Ei bine, ce ar trebui să spun? Era dus. Am făcut resuscitare cardiacă şi a fost stop cardiac. Cât de aproape am fost? Nu ştiu”, a declarat Morten Boesen, medicul echipei Danemarcei, a doua zi.

În timp ce Eriksen se apropie de împlinirea a doi ani de la acel moment care i-a schimbat viaţa, mijlocaşul de 31 de ani a revenit pe teren, a semnat cu unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal din lume şi şi-a reprezentat ţara la Cupa Mondială din 2022.

Dar această întâlnire cu moartea l-a făcut pe Eriksen să fie remarcabil de filozofic şi să reflecteze – poate de înţeles – asupra vieţii şi a trăirii.

„Am învăţat că, chiar şi după o perioadă nefastă, există întotdeauna o perioadă de după în care totul va fi diferit”, a declarat Eriksen pentru Amanda Davies, co-prezentatoarea CNN Sport şi Laureus, după ce a primit premiul Comeback of the Year la Laureus Sports Awards de la Paris.

„Unul dintre primele citate pe care le-am auzit a fost că, chiar dacă te simţi bine, te vei simţi rău, te vei simţi din nou bine. Pur şi simplu va merge în sus şi în jos – timpul este cel mai bun prieten al tău”.

Atunci când mijlocaşul s-a prăbuşit în prima repriză a meciului dintre Danemarca şi Finlanda de la Euro 2020, nimeni nu ştia dacă va mai juca vreodată fotbal profesionist.

„Ceea ce am văzut astăzi, toată lumea are propria poveste, tot felul de eşecuri diferite în fiecare sport”, a adăugat Eriksen.

„Cea pe care am avut-o eu a fost, evident, una gravă, dar cu toate acestea m-a făcut să îmi doresc în continuare să mă întorc şi să joc fotbal, iar apoi, evident, să obţin premiul acum”.

După ce a primit un tratament salvator pe teren, Eriksen a fost echipat ulterior cu un dispozitiv defibrilator cardioverter implantabil (ICD) – un tip de stimulator cardiac destinat să prevină stopurile cardiace fatale prin descărcarea unui şoc pentru a restabili ritmul cardiac regulat.

Clubul din Serie A, Inter Milano, cu care Eriksen avea contract la momentul incidentului, i-a spus că i se va permite să semneze în străinătate pentru a-şi continua cariera de fotbalist, mijlocaşul neputând juca în Italia decât dacă dispozitivul ICD va fi îndepărtat.

El a început să se antreneze cu fostul său club Odense Boldklub din Danemarca, Eriksen afirmând că inima sa „nu este un obstacol” în calea ambiţiilor sale de a reveni în fotbal şi de a juca la Cupa Mondială din 2022 din Qatar.

Eriksen s-a alăturat clubului Brentford din Premier League, în ianuarie 2022, pe bază de transfer gratuit. După şase luni de „muncă asiduă” şi 259 de zile de la stop cardiac, Eriksen a jucat într-un meci din Premier League pentru clubul londonez împotriva lui Newcastle United.

În iulie 2022, Eriksen a semnat apoi un contract pe trei ani cu Manchester United, care a fost un alt transfer liber.

Însă, în urma atacului de cord, Eriksen nu era sigur dacă mai vrea să îşi continue cariera de fotbalist profesionist.

„Da, în momentul în care am spus-o [că vreau să renunţ la fotbal], evident că atunci când se spune că ai un atac de cord, şi se vor întâmpla multe lucruri, vei avea un ICD şi aşa mai departe”, a explicat Eriksen. „Dar la momentul respectiv am ştiut, de asemenea, că dacă aş putea juca fotbal, aş vrea să mă întorc, dar am vrut să o fac într-un mod sigur, posibil”.

Eriksen spune că este „în continuare aceeaşi persoană”, adăugând: „Cred că şi colegii de echipă vor spune acelaşi lucru. Probabil că sunt chiar mai relaxat decât eram înainte.

„Probabil că am aflat că fotbalul este viaţa, dar nu este atât de important. Nu sunt multe alte lucruri care sunt mai importante în viaţă, dar fotbalul, desigur, este unul important. Dar o iau pas cu pas, într-adevăr”.

Forma lui Eriksen la Manchester a fost suficient de bună pentru a-i aduce un loc în echipa Danemarcei la Cupa Mondială din 2022 – principalul său obiectiv la revenirea în fotbal.

„A fost foarte, foarte special”, şi-a amintit Eriksen despre perioada petrecută în Qatar. „Scopul revenirii mele a fost că vreau să mă pot implica la Cupa Mondială. [Dar] evident, nu mă gândeam atunci că voi fi titular şi că voi juca aşa cum am făcut-o la Cupa Mondială”.