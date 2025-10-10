Christian Horner ar putea prelua conducerea Ferrari

Fostul șef al Red Bull, Christian Horner, 51 de ani, ar putea reveni în Formula 1, la Ferrari.

Potrivit surselor F1-Insider, președintele Ferrari, John Elkann, ia deja în considerare serios demiterea lui Frédéric Vasseur, pentru a-l invita apoi pe Horner în locul său.

În prezent, Elkann este cel mai important aliat al lui Vasseur în această poziție dificilă și el este cel care încearcă să asigure echipei liniștea necesară în munca lor, deoarece și în acest sezon Scuderia s-a trezit în rolul de urmăritor.

„În ciuda noului contract al lui Vasseur, anunțat la sfârșitul lunii iulie, la Ferrari se caută deja o modalitate de a scăpa de francez”, scrie F1-Insider.