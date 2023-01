Christophe Galtier, un car de nervi după ce PSG a pierdut cu Rennes: „Am căzut mult!”

PSG a pierdut duminică seară pe terenul celor de la Rennes (0-1). Christophe Galtier, tehnicianul parizienilor, a vorbit după meci.

Mai exact, tehnicianul s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale. Iată ce a spus despre elevii săi.

„Am căzut mult!”

„Trebuie să o regăsim pe PSG cea dinainte de Mondial, trebuie să găsim timp de joc, legături între linii. Știam că vom avea un meci greu pe care l-am și avut. Trebuie să găsim mai mult ritm și intensitate. Trebuie să găsim jucători foarte sus în careu. Am căzut mult. Am avut posesie însă nu am creat niciun pericol. Rennes s-a apărat cu mult prea mult confort.

Nu vorbesc despre îngrijorare, dar trebuie să fim conștienți. Putem găsi mii de scuze, dar Campionatul Mondial s-a încheiat. Chiar dacă am fost împrăștiați timp de opt săptămâni, trebuie să găsim un ritm. Avem 10 zile să muncim, avem două echipe în spate care au un număr incredibil de puncte, campionatul e strâns”, a declarat Christophe Galtier conform L’Equipe.