Ciclism: 150 de sportivi din 13 ţări pornesc miercuri în Turul României

Douăzeci şi cinci de echipe profesioniste din 13 ţări vor pedala, în perioada 10-14 septembrie, peste 830 de kilometri în cadrul Turului României, cea mai importantă competiţie ciclistă a anului.

Plutonul reuneşte la ediţia a 57-a a Turului României 25 de echipe – patru din România, câte trei din Ungaria, Italia şi Austria, două din Germania şi câte una din Statele Unite ale Americii, Polonia, Bulgaria, Spania, Bahrain şi Cehia, plus echipele naţionale ale României, Poloniei, Greciei şi Turciei.

Format din 5 etape, Turul României începe la Craiova, ajunge pentru prima dată în istorie la Slobozia şi revine şi în localităţi cu tradiţie precum Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Braşov şi Buzău. Astfel, „Mica Buclă” propune o nouă ediţie ce îmbină performanţa sportivă cu promovarea unor zone cu potenţial turistic şi cultural deosebit.

Pe lângă spectacolul sportiv de elită, în oraşele gazdă vor avea loc 7 curse de masă, pentru amatori de toate vârstele, menite să încurajeze mişcarea şi participarea comunităţii.

„Turul României a crescut constant în ultimii ani, atât ca nivel sportiv, cât şi ca impact în comunităţi, iar ediţia din 2025 confirmă acest parcurs. Avem la start echipe puternice din întreaga lume, dar şi o serie de rutieri români care îşi fac debutul în competiţie. În acelaşi timp, traseul de peste 800 de kilometri străbate regiuni cu o mare valoare turistică, istorică şi culturală şi oferă publicului şansa de a fi parte din spectacol. Turul României nu este doar o cursă, ci şi o sursă de inspiraţie pentru copii, pentru amatori şi pentru toţi cei care cred în puterea sportului de a uni comunităţi şi de a promova un stil de viaţă activ şi sănătos.”, a declarat Cătălin Sprînceană, Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism.

Program şi traseu Turul României 2025

● 9 septembrie – Prezentarea echipelor – Craiova

● 10 septembrie – Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbuneşti – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 175 km

● 11 septembrie – Etapa 2: Piteşti – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) | 172 km

● 12 septembrie – Etapa 3: Braşov – Întorsura Buzăului – Sărata Monteoru – Buzău | 180 km

● 13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăţei – Slobozia | 212 km

● 14 septembrie – Etapa 5: circuit în Bucureşti | 95 km

Fiecare etapă a Turului României 2025 pune în valoare zone reprezentative pentru cultura şi natura ţării: Horezu – simbol al ceramicii româneşti, Topoloveni – recunoscut pentru magiunul său tradiţional, Voineşti – „inima livezilor din Dâmboviţa”, Masivul Bucegi – una dintre cele mai apreciate destinaţii montane, Lacul Siriu sau noul pod peste Dunăre de la Brăila. Finala de la Bucureşti aduce o premieră istorică: circuitul va parcurge integral Calea Victoriei.

În cadrul competiţiei, vor fi acordate 8 tricouri distincte, respectiv:

Tricoul Galben, oferit de YoPro, pentru cel mai bun ciclist din competiţie

Tricoul Alb U23, oferit de Rexona, pentru cel mai bun ciclist sub 23 de ani

Tricoul Roşu, oferit de M&Ms, pentru cel mai bun sprinter

Tricoul Verde, oferit de StayStrong Pro, pentru cel mai bun căţărător

Tricoul Albastru, oferit de Elit, pentru cel mai bun rutier român

Tricoul Gri, oferit de Auchan, pentru cei mai buni în clasamentul pe echipe

Tricoul Alb cu buline roşii, oferit de Cris-Tim, pentru câştigătorul în clasamentul pe puncte

Tricoul Portocaliu, oferit de Orange, pentru câştigătorul pe etapă

În premieră, 7 competiţii dedicate pasionaţilor de ciclism

Pentru a încuraja mersul pe bicicletă şi un stil de viaţă sănătos, ediţia din acest an include, pentru prima dată, şapte curse de masă, gratuite, pentru pasionaţii de ciclism de toate vârstele, care vor avea loc astfel:

King of the Mountain (11 septembrie, Pasul Dichiu) – o provocare de 12,5 km cu o diferenţă de nivel de 853 m.

King of the City (13 septembrie, Slobozia) – circuit de 5,6 km prin centrul oraşului.

King of the Capital (14 septembrie, Bucureşti) – 6,8 km pe traseul finalei oficiale, prin inima Capitalei.

Cursele copiilor – în Râmnicu Vâlcea (10 septembrie), Buzău (12 septembrie), Slobozia (13 septembrie) şi Bucureşti (14 septembrie), pentru categoriile de vârstă 2–14 ani.

Aceste competiţii oferă concurenţilor amatori privilegiul de a concura pe un traseu comun cu cel al plutonului profesionist şi de a fi premiaţi pe marea scenă a Turului României, inspirându-i, astfel să acorde atenţie ciclismului ca stil de viaţă şi/sau alegere pentru carieră.

Turul României 2025 va fi transmis în direct de Prima Sport 3 şi poate fi urmărit, de asemenea, pe www.turulromaniei.ro, precum şi pe paginile de Facebook Tour of Romania şi Auchan România.