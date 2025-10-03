Ciclism: Cursele ar putea fi scurtate pentru a se reduce riscul protestelor, spune preşedintele sindicatului cicliştilor

Preşedintele sindicatului cicliştilor profesionişti (CPA), Adam Hansen, a propus scurtarea curselor importante pentru a le refuza protestatarilor o platformă şi pentru a proteja cicliştii, după perturbările de la Turul Spaniei, de luna trecută, relatează Reuters.

Vuelta, unul dintre marile evenimente de ciclism, a suferit mai multe perturbări din partea protestatarilor pro-palestinieni, Israel–Premier Tech fiind principalul obiectiv al protestelor. Etapa finală de la Madrid a fost abandonată după ce demonstranţii au blocat linia de sosire.

„Protestatarii ar trebui să fie privaţi de platformă; dacă nu au platformă, nu vor mai veni la curse”, a declarat Hansen pentru BBC Sport. „Am văzut că la Madrid protestatarii au avut două ore de transmisiune TV în direct, care s-a transformat într-o protest şi nu într-o cursă. Nu sunt împotriva protestelor, dar punerea cicliştilor în pericol este ultimul lucru pe care îl dorim – unii ciclişti au fost loviţi şi împinşi de pe bicicletele lor (la Madrid) şi asta nu este protest.”

Hansen a recunoscut că anularea unor părţi din curse ar fi o problemă majoră pentru organizatori.

„Dar trebuie să facem astăzi un mic sacrificiu pentru viitorul pe termen lung al ciclismului”, a adăugat el.

Echipa Israel–Premier Tech a fost exclusă din viitorul Giro dell’Emilia din motive de siguranţă publică.