Ciclism: După manifestaţiile pro-palestiniene, echipa Israel-Premier Tech îşi va schimba titulatura pentru cursele următoare

Echipa Israel-Premier Tech va concura sub o simplă siglă IPT la Marele Premiu de la Quebec vineri şi la Marele Premiu de la Montreal duminică, pentru a preveni eventuale incidente similare cu cele care au marcat Vuelta, a anunţat joi organizaţia, potrivit AFP.

Directorul general al celor două clasice canadiene din World Tour, Joseph Limare, a precizat că numele „Israel-Premier Tech” nu va apărea pe tricourile cicliştilor în timpul curselor. Echipa va fi redenumită „IPT”. El a indicat că această modificare a fost solicitată de echipa creată de miliardarul israeliano-canadian Sylvan Adams. „Ne-au cerut să eliminăm tot ce conţinea cuvântul «Israel»”, a adăugat Joseph Limare.

Potrivit presei canadiene, activiştii pro-palestinieni intenţionează să manifesteze în timpul GP-ului din Québec pentru a denunţa prezenţa echipei Israel-Premier Tech, urmând exemplul mişcării care perturbă Turul Spaniei. Organizatorii celor două curse canadiene şi autorităţile publice au asigurat că vor face tot posibilul pentru a garanta siguranţa cicliştilor şi a publicului.