Ciclism: Italianul Kevin Bonaldo a murit la 25 de ani, la o lună după ce i s-a făcut rău în timpul unei curse

Ciclistul Kevin Bonaldo, căruia i s-a făcut rău în timpul Piccola Sanremo la 21 septembrie, a murit vineri dimineaţă la spitalul din Vicenza. Ciclistul echipei SC Padovani Polo Cherry Bank, în vârstă de 25 de ani, a intrat în comă după incidentul de luna trecută, relatează RMC Sport.

Pe 21 septembrie, în timp ce participa la Piccola Sanremo din Sovizzo, o competiţie italiană apreciată de tinerii talentaţi, Kevin Bonaldo s-a prăbuşit în timpul cursei, victimă a unui atac de cord. Preluat rapid, ciclistul a fost transportat de urgenţă la spitalul din Vicenza, unde a fost internat la terapie intensivă.

Timp de câteva săptămâni, veştile păreau încurajatoare, iar „semnele pozitive” sugerau o posibilă îmbunătăţire. Însă, în ultimele zile, starea lui s-a deteriorat brusc, iar vineri dimineaţă sportivul a încetat din viaţă.

Moartea lui Kevin Bonaldo face ca numărul tinerilor ciclişti decedaţi de la începutul anului să ajungă la patru, o statistică dramatică. În iulie, Samuele Privitera, în vârstă de 19 ani, şi-a pierdut viaţa după o căzătură în timpul unei curse. Luna următoare, Ivan Meléndez Luque, în vârstă de 17 ani, a murit în urma unei căzături în Spania. Iar în septembrie, Noa Sartis, în vârstă de 16 ani, a cedat în urma unui atac de cord.

Anul trecut, plutonul a fost lovit de dispariţiile tragice ale lui Muriel Furrer, în vârstă de 18 ani, în timpul Campionatelor Mondiale de la Zurich, şi André Drege, în vârstă de 25 de ani, în timpul Turului Austriei.