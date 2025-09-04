Cicliştii de la Israel-Premier Tech sunt teorizați în Turul Spaniei: „Am primit ameninţări cu moartea, ne este frică”

Echipa Israel-Premier Tech refuză să părăsească Turul Spaniei (La Vuelta), în ciuda ostilităţii manifestate pe traseul cursei de către importante manifestaţii propalestiniene.

Șefii echipei au decis ca sportivii să participe, în continuare, în Turul Spaniei

Protestele faţă de acţiunile întreprinse de statul evreu în Gaza s-au intensificat miercuri la Bilbao, până la punctul în care organizatorii au fost nevoiţi să neutralizeze etapa a 11-a la trei kilometri de sosire.

Invitat la emisiunea Radio Estadio Noche difuzată de postul spaniol Onda Cero, Oscar Guerrero, directorul sportiv al echipei, a mărturisit climatul ostil în care evoluează cicliştii săi în Turul Spaniei. „Îmi pare foarte rău”, explică el. „Suntem insultaţi, atacaţi verbal în toate felurile… Este greu pentru noi, dar suntem o echipă profesionistă şi nu putem spune că ne retragem, pentru că acelaşi lucru ni s-ar putea întâmpla şi în altă cursă.”

El rămâne pe aceeaşi lungime de undă cu conducătorii săi, care au decis să continue cursa pentru a nu crea un „precedent periculos”. „Dacă decidem să ne retragem, acest lucru ar crea un precedent pentru alte cazuri, din motive diferite, de proteste la adresa altor echipe”, adaugă el. „Ne-am pregătit foarte bine pentru La Vuelta şi obiectivul nostru este să mergem până la capăt”.

Militanţii protestează la adresa prezenţei echipei israeliano-canadiene

Guerrero mulţumeşte organizatorilor pentru măsurile de securitate luate în jurul echipei. „Ştiam că Bilbao era punctul cel mai fierbinte”, explică el. „Sper că lucrurile vor merge mult mai bine de acum înainte.” Şeful echipei asigură că înţelege protestele publicului, dar le cere manifestanţilor „să nu atace echipa”. „Am primit ameninţări cu moartea, ne este frică”, a adăugat el.

Militanţii protestează la adresa prezenţei echipei israeliano-canadiene a lui Sylvan Adams – apropiat al lui Benyamin Netanyahu – care doreşte să „promoveze imaginea” statului evreu, aşa cum a declarat deja.

Guerrero se apără, spunând că echipa concurează de nouă ani, cu mult înainte de începerea conflictului. El asigură, de altfel, că multe persoane sunt îngrijorate de situaţia din Gaza. „Este iresponsabil din partea mea să-mi exprim opinia despre ceea ce se întâmplă în Gaza”, conchide el.

„Am propria mea părere, dar nu este momentul potrivit. Nu sunt mulţumit de ceea ce văd, iar multe persoane din echipă sunt, de asemenea, nemulţumite de ceea ce se întâmplă în Gaza”, a adăugat el.