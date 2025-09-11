CIES anunță că FCSB este favorită la câștigarea titlului de campioană în România

FCSB, campioana en titre, este considerată favorită să câștige un nou titlu, al treilea consecutiv, în Superliga României, potrivit unui studiu publicat de Observatorul pentru Fotbal al CIES (Centrul Internațional pentru Studii Sportive).

După 8 etape, campioana este pe locul 14, de baraj

FCSB este creditată cu șanse de 47,9% pentru un nou titlu, urmată de Dinamo, cu 15,7%, CFR Cluj, 11,8%, Rapid, 8,8%, în timp ce liderul actual, Universitatea Craiova, are doar 7,1% șanse.

După opt etape, Universitatea Craiova conduce în clasament, cu două puncte avans față de Rapid (2), cinci față de Dinamo (3), 14 față de FCSB (13) și CFR Cluj (14), care are un joc mai puțin disputat.

Steaua Roșie Belgrad (Serbia) este echipa cu cele mai mari șanse de cuceri titlul național (76,2%), urmată de Paris St-Germain (Franța), cu 73,0%, Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), 70,6%, Ferencvarosi TC (Ungaria), 64,6%, NK Celje (Slovenia), 63,4%, Celtic Glasgow (Scoția), 63,3%, Dinamo Zagreb (Croația), 63,2%, Bayern Munchen (Germania), 61,4%, etc.

Liverpool FC, campioana en titre din Premier League, este favorită la un nou titlu (28,9%), urmată de Arsenal (18,8%), Chelsea (16,2%), Manchester City (14,4) etc

În La Liga, Real Madrid este creditată cu șanse mai mari decât rivala FC Barcelona, campioana en titre (40,6% față 29,6%), în timp ce Atletico Madrid are a treia șansă (22,1%).

Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, are prima șansă în Serie A (25,6%), urmată de Juventus (18,2%), SSC Napoli, campioana en titre (17,4%), AS Roma (13,3%), AC Milan (11,3%) etc.

În Ligue 1, dacă Paris Saint-Germain are 73,0% șanse la titlu, următoarea este AS Monaco, creditată cu doar 7,7%, iar rivala Olympique Marseille are doar 5,9%.

În Bundesliga, principalele contracandidate ale lui Bayern (61,4%) sunt Borussia Dortmund (8,8%) și Bayer Leverkusen (8,3%).

Modelul de calcul a ținut cont de variabile sportive (precum pase în jumătatea adversă), economice (sume de transfer investite în transferuri) sau demografice (numărul de minute și nivelul meciurilor disputate de jucători în sezonul trecut), precizează CIES.