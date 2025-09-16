Cine ar putea prelua banca Petrolului: „M-a sunat preşedintele clublui”

Oficialii de la Petrolul Ploieşti iau în calcul o mutare spectaculoasă: numirea lui Marius Şumudică în locul lui Liviu Ciobotariu.

„M-a sunat preşedintele clublui Petrolul, am zis că din respect vorbim şi astăzi. Respect clubul, e un brand, au suporteri, dar în momentul de faţă nu doresc să antrenez în România”, a declarat Marius Şumudică, conform Fanatik.

În plus, Şumudică a confirmat informaţia apărută în urmă cu mai multe zile, spunând că e înţeles cu Yunnan Yukun, echipă pe care ar trebui să o preia din ianuarie. Totuşi, el încă nu a semnat contracul, precizând că are pe masă oferte din Turica şi Arabia Saudită.

Se pare că salariul oferit de formaţia din Arabia Saudită este de peste 2 milioane de euro.