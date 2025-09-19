Cine arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga
Articol de Gabriel Ion - Publicat vineri, 19 septembrie 2025, ora 23:15,
Arbitrii Ovidiu Robu şi Horaţiu Feşnic vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a zecea a Superligii.
Partida de la Galați începe la ora 21:00
Brigăzile de la cele două meciuri:
FC Argeş – Universitatea Cluj, ora 18:45
Arbitri: Ovidiu Robu – Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca – Bogdan Dumitrache
Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran, Vasile Marinescu
Observatori: Augustus Constantin, Ion Căţoi
Oţelul Galaţi – Univversitatea Craiova, ora 21:00
Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei – Lucian Rusandu
Arbitri VAR: Cătălin Popa, Romică Bîrdeş
Observatori: Andrei Ioniţă, Dan Potocianu