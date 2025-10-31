Cine arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga
Articol de Gabriel Ion - Publicat vineri, 31 octombrie 2025, ora 23:45,
Arbitrii Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 15-a a Superligii.
U Cluj – FCSB începe la ora 20.30
Brigăzile de la cele două confruntări:
Unirea Slobozia – FC Argeş, ora 17.30
Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Radu Adrian Ghinguleac, Cosmin Vatamanu – Mihai Ene
Arbitri VAR: Ionuţ Coza, Andrei Antonie
Observator: Adrian Vidan
Universitatea Cluj – FCSB, ora 20.30
Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru – Daniel Mitruţi, Alexandru Filip – Cristian Moldoveanu
Arbitri VAR: Rareş George Vidican, Lucian Rusandu
Observator: Zoltan Szekely