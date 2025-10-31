Cine arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga

Arbitrii Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 15-a a Superligii.

U Cluj – FCSB începe la ora 20.30

Brigăzile de la cele două confruntări:

Unirea Slobozia – FC Argeş, ora 17.30

Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Radu Adrian Ghinguleac, Cosmin Vatamanu – Mihai Ene

Arbitri VAR: Ionuţ Coza, Andrei Antonie

Observator: Adrian Vidan

Universitatea Cluj – FCSB, ora 20.30

Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru – Daniel Mitruţi, Alexandru Filip – Cristian Moldoveanu

Arbitri VAR: Rareş George Vidican, Lucian Rusandu

Observator: Zoltan Szekely