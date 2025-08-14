Cine arbitrează meciurile de vineri din Superligă

Arbitrii Sorin Vadana şi Sebastian Colţescu vor conduce la centru partidele care se vor disputa, vineri, în etapa a şasea a Superligii.

Dinamo – UTA se joacă de la ora 21:30

Brigăzile de la cele două confruntări:

Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti, ora 19.00

Arbitri: Sorin Vadana – Alexandru Cerei, Mircea Orbuleţ – Robert Avram

Arbitri VAR: Andrei Chivulete, Cristina Trandafir

Observatori: Liviu Ciubotariu, Ion Căţoi

Dinamo – UTA Arad, ora 21.30

Arbitri: Sebastian Colţescu – Adrian Popescu, Cristian Ilinca – Andrei Moroiţă

Arbitri VAR: Adrian Viorel Cojocaru, Marius Badea

Observatori: Dan Victor Berbecaru, Mircea Călin