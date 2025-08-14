Cine arbitrează meciurile de vineri din Superligă
Articol de Gabriel Ion - Publicat joi, 14 august 2025, ora 20:45,
Arbitrii Sorin Vadana şi Sebastian Colţescu vor conduce la centru partidele care se vor disputa, vineri, în etapa a şasea a Superligii.
Dinamo – UTA se joacă de la ora 21:30
Brigăzile de la cele două confruntări:
Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti, ora 19.00
Arbitri: Sorin Vadana – Alexandru Cerei, Mircea Orbuleţ – Robert Avram
Arbitri VAR: Andrei Chivulete, Cristina Trandafir
Observatori: Liviu Ciubotariu, Ion Căţoi
Dinamo – UTA Arad, ora 21.30
Arbitri: Sebastian Colţescu – Adrian Popescu, Cristian Ilinca – Andrei Moroiţă
Arbitri VAR: Adrian Viorel Cojocaru, Marius Badea
Observatori: Dan Victor Berbecaru, Mircea Călin