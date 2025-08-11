Cine arbitrează partidele de astăzi din Superliga

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat luni, 11 august 2025, ora 14:39,

Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 5-a a Superligii:

FC Botoşani – FC Argeş, ora 19.00

Arbitri: Andrei Moroiţă – Valentin Ionel Dumitru, Marius Ionuţ Bobe – Cătălin Buşi

Camera VAR: Florin Andrei, Eugen Sebastian Gheorghe

Observatori: Cristian Nica, Iuliuss Nemţeanu

Oţelul Galaţi – Rapid, ora 21.30

Arbitri; Nicuşor Viorel Flueran – Romică Bîrdeş, Daniel Cristian Ilinca – Claudiu Marcu

Camera VAR: Bogdan Dumitrache, Iulian Călin

Observatori: Vasile Bratu, Daniel Kassai.

