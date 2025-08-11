Cine arbitrează partidele de astăzi din Superliga
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat luni, 11 august 2025, ora 14:39,
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 5-a a Superligii:
FC Botoşani – FC Argeş, ora 19.00
Arbitri: Andrei Moroiţă – Valentin Ionel Dumitru, Marius Ionuţ Bobe – Cătălin Buşi
Camera VAR: Florin Andrei, Eugen Sebastian Gheorghe
Observatori: Cristian Nica, Iuliuss Nemţeanu
Oţelul Galaţi – Rapid, ora 21.30
Arbitri; Nicuşor Viorel Flueran – Romică Bîrdeş, Daniel Cristian Ilinca – Claudiu Marcu
Camera VAR: Bogdan Dumitrache, Iulian Călin
Observatori: Vasile Bratu, Daniel Kassai.