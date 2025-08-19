Cine au fost vedetele etapei din Superligă
Articol de Mihai Popescu - Publicat marți, 19 august 2025, ora 16:53,
Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător.
Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a șasea:
AFC Unirea Slobozia – FC Metaloglobus 2 – 1, Florin Purece (Unirea)
Dinamo – UTA Arad 1 – 1, Hakim Abdallah (UTA)
Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt 1 – 1, Sergiu Buș (FC Hermannstadt)
FK Csikszereda – Universitatea Craiova 1 – 2, Steven Nsimba (Universitatea)
CFR 1907 Cluj – FC Botoșani 3 – 3, Ioannis Anestis (FC Botoșani)
FC Rapid – FCSB 2 – 2, Elvir Koljic (Rapid – FOTO)
FC Argeș Pitești – Oțelul Galați 2 – 0, Roberto Sierra (FC Argeș)
Farul Constanța – Universitatea Cluj 0 – 1, Dino Mikanović (Universitatea Cluj)