Cine au fost vedetele etapei din Superligă

Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător.

Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a șasea:

AFC Unirea Slobozia – FC Metaloglobus 2 – 1, Florin Purece (Unirea)

Dinamo – UTA Arad 1 – 1, Hakim Abdallah (UTA)

Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt 1 – 1, Sergiu Buș (FC Hermannstadt)

FK Csikszereda – Universitatea Craiova 1 – 2, Steven Nsimba (Universitatea)

CFR 1907 Cluj – FC Botoșani 3 – 3, Ioannis Anestis (FC Botoșani)

FC Rapid – FCSB 2 – 2, Elvir Koljic (Rapid – FOTO)

FC Argeș Pitești – Oțelul Galați 2 – 0, Roberto Sierra (FC Argeș)

Farul Constanța – Universitatea Cluj 0 – 1, Dino Mikanović (Universitatea Cluj)