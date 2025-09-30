Cine au fost vedetele etapei din Superligă

Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător.

Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a 11-a:

FC Hermannstadt – FC Argeș Pitești 0 – 1, Caio Martins Ferreira (FC Argeș)

Universitatea Craiova – Dinamo 2 – 2, Alexandru Pop (Dinamo)

UTA Arad – FK Csikszereda 0 – 0, Din Alomerović (UTA)

FC Petrolul Ploiești – FC Rapid 0 – 1, Alexandru Pașcanu (Rapid)

Farul Constanța – AFC Unirea Slobozia 1 – 1, Bogdan Țîru (Farul – FOTO)

FCSB – Oțelul Galați 1 – 0, Juri Cisotti (FCSB)

FC Metaloglobus – FC Botoșani 0 – 2, Alexandru Cîmpanu (FC Botoșani)

FC Universitatea Cluj – CFR Cluj 2 – 2, Dan Nistor (U Cluj)