Cine au fost vedetele ultimei etape din Superligă

Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător, potrivit site-ul oficial al forului național.

Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a șaptea:

UTA Arad – AFC Unirea Slobozia 1 – 1, Daniel Șerbănică (Unirea)

FC Metaloglobus – FC Rapid 1 – 2, Constantin Grameni (Rapid)

FC Botoșani – FC Csikszereda 3 – 1, Zoran Mitrov (FC Botoșani)

Universitatea Cluj – Dinamo 0 – 1, Eddy Gnahoré (Dinamo)

SC Oțelul Galați – CFR 1907 Cluj 4 – 1, Patrick Fernandes (Oțelul)

Universitatea Craiova – FC Petrolul Ploiești 2 – 0, Ștefan Baiaram (Universitatea)

FCSB – FC Argeș Pitești 0 – 2, Adel Bettaieb (FC Argeș – FOTO)

FC Hermannstadt – Farul Constanța 1 – 0, Dragoș Albu (FC Hermannstadt)