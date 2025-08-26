Cine au fost vedetele ultimei etape din Superligă
Articol de Mihai Popescu - Publicat marți, 26 august 2025, ora 10:33,
Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător, potrivit site-ul oficial al forului național.
Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a șaptea:
UTA Arad – AFC Unirea Slobozia 1 – 1, Daniel Șerbănică (Unirea)
FC Metaloglobus – FC Rapid 1 – 2, Constantin Grameni (Rapid)
FC Botoșani – FC Csikszereda 3 – 1, Zoran Mitrov (FC Botoșani)
Universitatea Cluj – Dinamo 0 – 1, Eddy Gnahoré (Dinamo)
SC Oțelul Galați – CFR 1907 Cluj 4 – 1, Patrick Fernandes (Oțelul)
Universitatea Craiova – FC Petrolul Ploiești 2 – 0, Ștefan Baiaram (Universitatea)
FCSB – FC Argeș Pitești 0 – 2, Adel Bettaieb (FC Argeș – FOTO)
FC Hermannstadt – Farul Constanța 1 – 0, Dragoș Albu (FC Hermannstadt)