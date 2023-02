Cine este antrenorul care preia Petrolul Ploiești după demisia lui Nae Constantin: „A fost simplu. E echipa mea de suflet!”

Petrolul Ploiești a fost umilită în ultima etapă din campionat. „Lupii” au încasat o înfrângere cu scorul de 5-0 din partea celor de la FC Botoșani.

După meci, Nae Constantin a decis să renunțe la banca tehnică a grupării din provincie. Se pare că Petrolul va fi preluată de un nou tehnician.

Florin Pîrvu va semna cu Petrolul Ploiești în calitate de nou antrenor!

„A fost simplu. Petrolul e echipa mea de suflet. Am ales imediat, nu am stat să mă gândesc. Am speranțe mari. Voi lucra cu staff-ul lui Nae, finul meu, de care sincer îmi pare rău. De mâine sunt la antrenament”, a spus Florin Pîrvu, pentru Gazeta Sporturilor.

Tehnicianul va colabora cu staff-ul lui Nae Constantin, format din Valentin Bădoi (antrenor secund), Cătălin Grigore (antrenorul cu portarii), Carmel Bărbulescu (antrenor secund), Laurențiu Marinescu (preparator fizic) și Costel Ilie (team manager).

Florin Pîrvu este așteptat să semneze contractul cu Petrolul miercuri, 8 februarie, anunță sursa menționată mai sus.