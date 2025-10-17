Cine este cel mai bine plătit fotbalist din 2025, potrivit Forbes

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (40 ani) este cel ai bine plătit fotbalist din 2025, potrivit publicației economice Forbes, cu venituri de 280 milioane de dolari în acest an.

Poziția lusitanului a fost întărită de prelungirea cu doi ani a contractului său cu echipa saudită Al-Nassr, Ronaldo devenind, totodată, primul fotbalist care a atins statutul de miliardar, în mai ocupând pentru al treilea an consecutiv primul loc în clasamentul celor mai bine plătiți sportivi din lume.

Pe locul al doilea în ierarhia celor mai bine plătiți fotbaliști se află argentinianul Lionel Messi (Inter Miami), cu 130 de milioane de dolari, însă majoritatea banilor campionului mondial de 38 de ani provin din surse din afara terenului, din contracte cu Adidas, Lay’s și Mastercard, precum și din băutura sportivă lansată anul trecut.

Podiumul este completat de atacantul francez Karim Benzema, cu 104 milioane de dolari, proveniți din contractul său cu echipa saudită Al-Ittihad.

Tânărul atacant spaniol Lamine Yamal (FC Barcelona) a intrat direct în top 10, pe care îl încheie cu venituri de 43 de milioane de dolari în acest an.

Yamal a explodat în sezonul 2024-25, cu 18 goluri marcate și 25 de pase de gol în toate competițiile pentru catalani, după ce a ajutat naționala Spaniei să câștige titlul european în 2024.

Veniturile lui Yamal au crescut odată cu numărul de sponsorizări, adăugând Beats by Dre într-un portofoliu care mai cuprindea Adidas, Konami și Powerade. Yamal (18 ani) a semnat și un nou contract cu Barca, valabil până în 2031, după tripla reușită cu catalanii, La Liga, Copa del Rey și Supercupa Spaniei.

Kylian Mbappe (Real Madrid), cu 95 de milioane, și Erling Haaland (Manchester City), cu 80 de milioane, completează top 5.