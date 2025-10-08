Cine este cel mai talentat jucător de la FCSB? Mihai Stoica spune că toată echipa ar da un singur răspuns

Cu un debut spectaculos la FCSB în urmă cu câteva sezoane, Octavian Popescu pare tot mai departe de fotbalistul care impresiona.

Însă Mihai Stoica crede în continuare că echipa îl consideră cel mai talentat.

„Dacă tu mergi acum în vestiarul nostru și le dai un formular să îl completeze și jucătorilor, și antrenorilor și magazionerilor și medicului și maseurului, poate chiar și la bucătărie, cu o singură întrebare: Cine este cel mai talentat jucător de la FCSB?

Sunt sigur că, niciun fotbalist, poate doar el să pună pe altul, nu ar trece alt nume. Un băiat tânăr, care la 17-18 ani era fenomenal. A început, probabil, să suporte mai greu celebritatea”, a spus Mihai Stoica despre Octavian Popescu.