Cine este fostul jucător de legendă care a refuzat Rapidul: „I-am spus după 10 secunde să mă scoată de pe orice listă!”

Rapid a fost nevoită să numească un nou antrenor principal după plecarea lui Adi Mutu. Giuleștenii sunt pregătiți în prezent de Cristiano Bergodi.

Recent, Daniel Pancu, fostul jucător de legendă al Rapidului, a dezvăluit că nu a dorit să preia echipa. Iată ce a spus „Pancone”.

„I-am spus după 10 secunde să mă scoată de pe orice listă!”

„M-a sunat Nico (n.r. – Daniel Niculae). I-am spus după 10 secunde să mă scoată de pe orice listă, că nu sunt disponibil pentru nicio echipă de club în momentul de față.

Sunt concentrat să lucrez în Federație acum. Dacă nu va fi să fie, asta este, dar am cursurile pentru Licența Pro, că am suferit din punctul ăsta de vedere, am avut propuneri din străinătate, dar fără Licența Pro nu te ia nimeni în considerare”, a declarat Daniel Pancu, pentru Digi Sport.