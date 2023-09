Cine este jucătorul de la FCSB pus la colț de Dragomir: „Are o linie roşie peste care nu poate trece!”

Dumitru Dragomir a luat în vizor un jucător de la FCSB. „Corleone” consideră că fotbalistul nu excelează la capitolul psihic.

Mai exact, fostul șef LPF l-a criticat pe Florinel Coman. Iată cum l-a descris pe „Mbappe de România”.

„Are o linie roşie peste care nu poate trece!”

„Florinel Coman stă nasol cu psihicul. Este la pământ cu psihicul. Coman trebuie ajutat, categoric. N-ai văzut ce grimase are când iese din teren. Şi în teren are. Nu îi reuşeşte nimic. Nu este fotbalist rău, dar are o linie roşie peste care nu poate trece. Asta este, din păcate”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

În acest sezon, Florinel Coman a strâns până acum pentru FCSB 11 apariții în toate competițiile, 4 goluri și 5 pase decisive.