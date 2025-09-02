Cine este jucătorul pe care Edi Iordănescu l-a dorit la Legia Varșovia: ”Prețul a fost mare”

Edi Iordănescu a fost numit antrenorul Legiei Varșoviei în această vară.

Tehnicianul român a încercat să îl aducă pe Ianis Hagi în lotul polonezilor, iar ulterior pe Denis Drăguș, care a ales să semneze cu gruparea turcă Eyupspor, în Turcia.

Acum, fostul selecționer a recunoscut că a mai vrut să transfere un jucător care evoluează pe postul de extremă la o echipă importantă din Superliga.

Iordănescu jr. a fost întrebat dacă este vorba de Ștefan Baiaram, dar nu a oferit un răspuns clar.

”Pe lângă Ianis, au mai fost discuții cu Drăguș și cu încă un român care e în competiția internă. Au respins din start discuțiile. E o echipă de tradiție, din top 3. Un winger. Prețul a fost mare. Nu am făcut o miză să aduc un jucător român.

E adevărat că suferim la mentalitate, că trebuie împinși de la spate și ținuți din scurt. Trebuie să înțeleagă că în afară nu primești asta. Eu înțeleg fotbalistul român, dar nu toți fac asta să intre atât de profund în viața unui jucător.”, a spus Edi Iordănescu.